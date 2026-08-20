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В свердловской Кушве суд снял с выборов кандидата в депутаты после иска оппонента

Кушвинский городской суд отменил регистрацию самовыдвиженца Александра Монокова кандидатом в депутаты Думы Кушвинского муниципального округа по одномандатному округу № 20, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для разбирательства стал иск другого кандидата — Василия Радолова. Он обратился в суд с административным иском, указав на то, что Александр Моноков не представил полный пакет документов, необходимых для выдвижения и последующей регистрации кандидата.

В ходе судебного разбирательства представитель окружной избирательной комиссии признал исковые требования в полном объеме. Суд, учитывая признание иска ответчиком, отменил решение комиссии о регистрации господина Монокова и признал его регистрацию недействительной.

Полина Бабинцева

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