В ЯНАО начали внедрение инновационной разработки компании «Россети»

В ЯмалоНенецком автономном округе специалисты «Россети Тюмень» приступили к внедрению инновационной технологии укрепления и замены фундаментов опор линий электропередачи (ЛЭП) в условиях Крайнего Севера. Новое решение позволяет существенно уменьшить сроки и стоимость работ, а также повысить устойчивость конструкций в суровых климатических условиях.

Инновация позволяет эффективно преодолевать трудности северных территорий. Вечная мерзлота, обводнённость и пучинистость грунта, резкие перепады температур со временем могут приводить к смещению свай и деформации фундаментов, а разработка помогает сократить риски.

В основе новой технологии – модульные винтовые сваи (анкеры) со вставкой из композитного материала. Компоненты легкого и прочного композита обладают чрезвычайно низкой теплопроводностью и препятствуют попаданию тепла с поверхности почвы вглубь вечной мерзлоты. Таким образом, техногенный фактор растепления или таяния мерзлоты в месте установки сваи сводится к минимуму. Анкеры обеспечивают надежное сцепление с грунтом и повышают несущую способность фундаментов, увеличивая срок их службы после ремонта на 30 лет и более.

Новые сваи уже прошли все необходимые испытания и были опробованы в ходе опытнопромышленной эксплуатации на 10 опорах высоковольтных ЛЭП. Для установки свай энергетики «Россети Тюмень» также создали мобильную малогабаритную буровую установку на гусеничном ходу, которая позволяет проводить ремонты в труднодоступной местности без перестановки опор ЛЭП и без ограничения электроснабжения потребителей.

Группа «Россети» последовательно внедряет современные технологии в производственные процессы. Предложенное решение – универсальное: разработка может применяться в других отраслях ТЭК, промышленном и гражданском строительстве в Арктической зоне.

АО «Россети Тюмень»