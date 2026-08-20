В массовой аварии в Челябинске пострадали шесть человек

После столкновения трех автомобилей в Челябинске травмы получили шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, днем 20 августа на перекрестке улиц Механической и Российской столкнулись автомобили Kia Cerato, Ford Focus и «Газель». В результате ДТП пострадали: 44-летний водитель первой машины и его 34-летний пассажир, 30-летний водитель второго автомобиля и его 22-летняя пассажирка, а также 40-летний водитель «Газели» и его 18-летний пассажир. Инспекторы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Виталина Ярховска