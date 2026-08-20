Ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставили в Чувашию
Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского доставили специальным рейсом из Москвы в Чебоксары. Об этом сообщила пресс-служба Чебоксарской епархии.
В аэропорту Чебоксар святыню встретили митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, представители республиканских властей и духовенство Чувашской митрополии.
В Чувашию также прибыл митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий, который сопровождает ковчег вместе с представителями Керкирской митрополии и Русской православной церкви.
Ранее сообщалось, что 21 августа мощи доставят в Казань.