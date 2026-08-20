Ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставили в Чувашию

Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского доставили специальным рейсом из Москвы в Чебоксары. Об этом сообщила пресс-служба Чебоксарской епархии.

В аэропорту Чебоксар святыню встретили митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, представители республиканских властей и духовенство Чувашской митрополии.

В Чувашию также прибыл митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий, который сопровождает ковчег вместе с представителями Керкирской митрополии и Русской православной церкви.

Ранее сообщалось, что 21 августа мощи доставят в Казань.

Анна Кайдалова