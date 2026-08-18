Мощи Спиридона Тримифунтского привезут в Казань

На этой неделе, 21 августа, в Казань привезут десницу чудотворца Спиридона Тримифунтского. Она пробудет в городе до 25 августа, сообщает «Ъ».

Перед этим, 20-21 августа, святыня будет находиться в Чебоксарах. Привезенные из Греции мощи останутся в России до 20 сентября. За это время святыню доставят в 12 регионов.

Спиридон Тримифунтский родился около 270 года на Кипре. В конце жизни он стал епископом города Тримифунта. Его мощи находятся на острове Корфу с 1453 года.

Анна Кайдалова