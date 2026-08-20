На время XIX Челябинского марафона закроют движение транспорта
Движение транспорта временно перекроют на выходных для проведения XIX Челябинского марафона, части Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Для подготовки стартового городка и проведения мероприятия с 23:00 22 августа до 18:00 23 августа будет закрыт проспект Ленина от Цвиллинга до Воровского. В день марафона, 23 августа, с 5:00 до 14:00 проезд ограничат на следующих участках:
- проспект Ленина от улицы Горького до Лесопарковой,
- улица Красная от проспекта Ленина до улицы Коммуны,
- Свердловский проспект от проспекта Ленина до дома №48 по Свердловскому проспекту,
- улица Энтузиастов от Сони Кривой до Коммуны,
- улица Университетская Набережная от «Тропы здоровья» до поселка «Благодатово»,
- частично улица Худякова от Университетской Набережной до «Обкомовки» (движение транспорта будет организовано через встречную полосу).