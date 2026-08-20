На время XIX Челябинского марафона закроют движение транспорта

Движение транспорта временно перекроют на выходных для проведения XIX Челябинского марафона, части Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для подготовки стартового городка и проведения мероприятия с 23:00 22 августа до 18:00 23 августа будет закрыт проспект Ленина от Цвиллинга до Воровского. В день марафона, 23 августа, с 5:00 до 14:00 проезд ограничат на следующих участках:

проспект Ленина от улицы Горького до Лесопарковой,

улица Красная от проспекта Ленина до улицы Коммуны,

Свердловский проспект от проспекта Ленина до дома №48 по Свердловскому проспекту,

улица Энтузиастов от Сони Кривой до Коммуны,

улица Университетская Набережная от «Тропы здоровья» до поселка «Благодатово»,

частично улица Худякова от Университетской Набережной до «Обкомовки» (движение транспорта будет организовано через встречную полосу).

Виталина Ярховска