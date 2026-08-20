«Ростелеком» продал офисник в центре Екатеринбурга за несколько сотен миллионов

Компания «Ростелеком» продала часть офисного здания на ул. Луначарского, 134б, в центре Екатеринбурга. По данным «Ъ-Урал», сумма сделки составила более 400 млн руб., объект выкупил иногородний инвестор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: catalog.lot-online.ru Фото: catalog.lot-online.ru

Как указывалось в объявлении о продаже, 12-этажное здание у оперного театра было построено в 1975 году. «Ростелекому» принадлежала большая часть площадей — более 5,2 тыс. кв. м из 6,8 тыс. кв. м. В здании есть офисы open space, этаж топ-менеджмента, конференц-залы, кафе.

В пресс-службе компании «Ростелеком» «Ъ-Урал» подтвердили информацию о сделке. Там объяснили, что «Ростелеком» в течение нескольких лет реализует федеральную программу по управлению и оптимизации портфеля недвижимости. Цель программы — привлечение дополнительных инвестиций на развитие перспективных направлений бизнеса, «включая инновационные технологии, и снижение расходов на объекты с нефункциональной площадью».

«Реализации подлежат как офисные, так и бывшие технологические площадки, высвобождаемые в результате модернизации технической базы»,— прокомментировали в пресс-службе, добавив, что программа оптимизации недвижимости никак не отразится на интересах клиентов и сотрудников.

Отметим, что «Почта России» ранее продавала на аукционе оставшуюся часть здания. Так, на торги выставляли 1/3 доли нежилого помещения в здании за 118 млн руб.

Мария Игнатова