Главой «Белгородской ипотечной корпорации» стала Дарья Деревянко

Генеральный директор АО «Белгородская ипотечная корпорация» (АО «БИК») и АО «Фонд развития территории Белгородской области» Дарья Макарова сменила фамилию. Теперь она фигурирует в ЕГРЮЛ как Дарья Деревянко. Эту информацию она подтвердила «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Деревянко на форуме «Зодчество ВРН 2026»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Дарья Деревянко на форуме «Зодчество ВРН 2026»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Никаких кадровых перестановок в упомянутых организациях не было»,— подчеркнула госпожа Деревянко.

Обе компании она возглавляет с мая 2025 года.

По данным Rusprofile, АО «БИК» зарегистрировано в Белгороде в августе 2002 года. Уставный капитал предприятия составляет 293,4 млн руб. Основной вид деятельности — предоставление денежных ссуд под залог недвижимости. Кроме того, корпорация имеет действующую лицензию на пользование недрами. Единственным учредителем компании выступает министерство имущества Белгородской области. За 2025 год компания выручила 1,1 млрд руб., чистая прибыль составила 298 млн руб. АО «Фонд развития территории Белгородской области» создано в декабре 2024 года и зарегистрировано в Белгороде. Уставный капитал предприятия составляет 895,6 млн руб. Компания работает в сфере предоставления денежных ссуд под залог недвижимого имущества. Единственным учредителем компании выступает министерство имущества Белгородской области. За 2025 год компания выручила 89 млн руб., чистая прибыль составила 32 млн руб.

В июле 2025-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что госпожа Деревянко сменила на посту генерального директора «БИК» Павла Деревянко. Он руководил компанией с марта 2022 года. После ухода из «БИК» господина Деревянко назначали временно исполняющим обязанности руководителя ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения». По данным Rusprofile, с 28 июля врио гендиректора предприятия выступает Александр Хаемджиев.

Мария Свиридова