Экс-глава «Белгородской ипотечной корпорации» перешел на работу в Ростов-на-Дону

Бывший гендиректор подконтрольного властям АО «Белгородская ипотечная корпорация» Павел Деревянко назначен врио руководителя ГУП Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (УРСВ). Об этом сообщил вице-губернатор Ростовской области Владимир Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Деревянко

Фото: из Telegram-канала Владимира Ревенко Павел Деревянко

Фото: из Telegram-канала Владимира Ревенко

На этом посту господин Деревянко сменит Евгения Плетменцева, занимающего его с февраля 2023 года. Кадровые изменения произошли по решению главы региона Юрия Слюсаря «в связи с многочисленными жалобами жителей» на работу ГУПа.

«Ситуация с работой УРСВ в городе Шахты, особенно в части ликвидации последствий аварии на коллекторе и подтоплений, вызвала обоснованную критику»,— уверен Владимир Ревенко.

Павел Деревянко покинул должность главы «Белгородской ипотечной корпорации» в середине мая. Исполнение обязанностей было возложено на исполнительного директора Дарью Макарову — она занимает этот пост до сих пор, следует из данных Rusprofile.

Алина Морозова