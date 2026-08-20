Нижегородцы стали чаще жаловаться на невозможность попасть в 10 класс

В Нижегородской области растет количество жалоб родителей девятиклассников, которые не могут попасть в 10 класс после сдачи ОГЭ. Об этом рассказал зампредседателя заксобрания Алексей Антонов на заседании комитета по социальным вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

«Старшеклассников сознательно массово „выдавливают“ в профессиональные училища. Из двух-трех девятых классов создают только один. Например, среди поступивших мне жалоб есть такой случай: девушка сдала ОГЭ без троек, является участницей различных олимпиад, но ее не берут», — пояснил депутат.

По его словам, если в прошлом году количество таких запросов было незначительным, то в этом увеличилось и продолжает расти. «От ряда родителей я слышал, что они вынуждены переводить детей в частные платные школы, которые и школами в прямом смысле не являются, но при этом, отучившись там, ребенок получит возможность сдать ЕГЭ на базе другого общеобразовательного учреждения», — констатировал Алексей Антонов.

Министр образования и науки региона Михаил Пучков ответил, что количество мест для поступления девятиклассников как в колледжи и техникумы, так и в 10-е классы школ в Нижегородской области сбалансировано.

«Ребенок в любом случае не останется без места. Да, есть школы, которые открывают 10-е классы по профилям, из-за чего их количество сокращается. Однако в каждом муниципалитете должны быть обеспечены и места для 10-х классов универсального профиля. Да, это может быть место не в той школе, в которой старшеклассник учился раньше, но это место будет», — уточнил министр.

По его мнению, это «не системная проблема»: в ведомстве мало соответствующих запросов от родителей. Тем не менее, Михаил Пучков попросил депутата поделиться такими обращениями и пообещал, что «каждый случай будет отработан».

Как писал «Ъ», в Нижегородской области снижается количество девятиклассников, не прошедших Государственную итоговую аттестацию, и растет средний балл по результатам сдачи ОГЭ.

Егор Емельянов