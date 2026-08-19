Больше 1,7 тыс. школьников в Нижегородской области не сдали ОГЭ в 2026 году

В 2026 году Государственную итоговую аттестацию не прошли 1,75 тыс. девятиклассников, что меньше на 281 выпускника в сравнении с прошлым годом. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам законодательного собрания Нижегородской области доложил министр образования и науки региона Михаил Пучков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Всего сдававших ГИА в области зафиксировали 34,85 тыс. человек, что выше показателя за прошлый год на 367 школьников.

Средние баллы по результатам сдачи ОГЭ по отдельным предметам у девятиклассников выросли. Спад наблюдается только по иностранному языку: в 2026 году средний балл составлял 4,36, в 2025-м — 4,43. Проходной балл в техникумы и колледжи сохранился на уровне 4,8.

Однако, по словам министра, здесь ситуация может разниться по всем учреждениям среднего профессионального образования региона. «Все зависит от направления и специальности. Чтобы попасть на самые востребованные направления, необходимо иметь средний балл в аттестате выше 4,8, но есть и те, куда можно поступить со средним баллом 3,3», — сказал «Ъ-Приволжье» господин Пучков.

Наиболее популярными у нижегородских школьников предметами для сдачи ОГЭ в этом году стали информатика, география, обществознание и биология.

Как писал «Ъ», на протяжении последних нескольких лет поступление в колледжи и техникумы выбирают больше 60% нижегородских девятиклассников.