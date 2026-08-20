Компенсация не по годам

Новосибирский суд обязал выплатить более 2,5 млн руб. из госказны военнослужащему Александру Каталицкому, отбывшему 14 лет за убийство вице-мэра, которое он не совершал. Ветеран чеченской кампании, находящийся на спецоперации, настаивал на сумме в 62 раза больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каталицкий вправе потребовать компенсации морального вреда за несправедливо проведенные в колонии 14 лет в гражданском процессе

Фото: Валерий Титиевский/Коммерсантъ Александр Каталицкий вправе потребовать компенсации морального вреда за несправедливо проведенные в колонии 14 лет в гражданском процессе

Фото: Валерий Титиевский/Коммерсантъ

Новосибирский областной суд взыскал свыше 2,5 млн руб. в пользу военнослужащего Александра Каталицкого, незаконно осужденного на 14 лет за убийство вице-мэра. Сам реабилитированный, по словам его родных, находится на СВО, его интересы в процессе представляет сестра.

В июне 2026 года в суд поступило ходатайство Надежды Каталицкой, в котором она потребовала возместить ее брату вред за необоснованное уголовное преследование, длившееся с 2005-го по 2019 год. Общая сумма финансовых претензий составила около 156 млн руб. Сюда, согласно материалам суда, вошли расходы на адвоката в размере 180 тыс. руб., утраченное жалование за 14 лет — 7 млн 530 тыс. руб.: до задержания в 2005 году Александр Каталицкий трудился водителем в автотранспортном предприятии в Томской области.

Моральный ущерб был оценен почти в 148 млн руб.

Сегодня по делу вынесли решение. «Новосибирский облсуд частично удовлетворил заявленное ходатайство представителя. В пользу Александра Каталицкого за счет казны РФ в лице Минфина взыскано 2 млн 571 тыс. 965 руб. 92 коп. в возмещение зарплаты, которой он лишился в результате уголовного преследования»,— рассказали в суде. Компенсировать затраты на защитника суд отказался, а вопрос о выплате морального вреда оставил без рассмотрения, поскольку он подлежит разрешению в гражданском процессе. Будут ли стороны оспаривать решение, пока неизвестно.

Основание требовать компенсацию Александр Каталицкий получил в начале 2026 года. Тогда Верховный суд России отменил приговор Новосибирского облсуда 20-летней давности, по которому он получил 14 лет заключения как исполнитель убийства вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, застреленного в 2001 году. У силовиков появились сведения о совершении этого преступления другими фигурантами и непричастности к нему осужденного.

Теперь в причастности к устранению чиновника обвиняют новосибирского бизнесмена Александра Трунова, отбывающего внушительный срок за создание преступного сообщества, бандитизм, заказные убийства, и трех бывших участников его банды — Сергея Камарницкого, Рината Ганеева и Виталия Зайцева. Двое последних признали вину и заключили соглашение о сотрудничестве.

Новосибирского чиновника, как сочло следствие, устранили из личной неприязни. Игорь Беляков, который занимался реформированием муниципального предприятия «Вещевой рынок» (самой крупной в Сибири барахолки), якобы обещал «труновским», крышевавшим торговцев, ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал. 7 августа 2001 года в чиновничью «Волгу» киллер разрядил автоматный рожок. От полученных ранений замглавы города, находившийся на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте. Его водитель выполз из машины и спрятался.

Константин Воронов