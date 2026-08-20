В Челябинске завели дело после гибели пешехода под колесами грузовика

Следователи управления МВД России по Челябинску возбудили уголовное дело после аварии, в которой погибла пешеход (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Назначены необходимые экспертизы по делу, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По предварительным данным, ранним утром 20 августа около дома №87 на улице Новороссийской 50-летний водитель грузовика Iveco сбил на нерегулируемом переходе 55-летнюю местную жительницу. От полученных травм горожанка погибла на месте. Ход расследования уголовного дела находится на контроле УМВД.

Виталина Ярховска