В Челябинске продают здание магазина вместе с долгом семьи руководителей ОПГ

Росимущество выставило на аукцион челябинское ООО «Магазин № 8 „Ткани“». Лот оценили в 32 млн руб. Инвестор покупает не только здание недалеко от ТРК «Алмаз», но и право требовать долг 6 млн руб. с компании родственников Андрея и Александра Махониных (участники экстремистского из запрещенного в РФ сообщества). Информация об этом отражена в отчете об оценке рыночной стоимости объекта.

Магазин № 8 «Ткани» перешел под контроль государства в декабре 2025 года по решению Советского районного суда Челябинска, одновременно с другими активами ОПГ. Теперь Росимущество пытается вернуть актив в частные руки, но делает это через продажу самой компании.

Главный актив ООО — помещение площадью 371,6 кв. м на первом этаже дома по улице Гагарина, 4. Это готовый арендный бизнес: на площадях больше не продают ткани, зато работают офис ПАО «Совкомбанк» и салон «Оптика Перспектива». За аренду «Магазин №8» получает порядка 386,5 тыс. руб. в месяц. Недвижимость оценивают в 25,6 млн руб.

Однако при изучении бухгалтерских документов выяснилось, что почти 90% всех свободных активов предприятия — это не деньги на банковских счетах, а выданные магазином займы. Незадолго до того, как магазин забрали у прежних владельцев, он успел выдать в долг 6,8 млн руб.

Основная часть этого долга — 6 млн руб.— на компании ООО «Приз». Согласно данным ЕГРЮЛ, фирма принадлежит Марине и Валентине Махониным — родственницам лидеров одноименной группировки (ОПГ «Махонинские» признана экстремистской и запрещена в РФ). Заем выдан под 21% годовых и без фиксированной даты возврата. Компания-дебитор зарегистрирована по тому же адресу, что и магазин «Ткани».

Еще около 750 тыс. руб. магазин одолжил Сергею Хотенову, который сейчас руководит тем самым ООО «Приз».

Таким образом, покупая долю, инвестор получает законное право требовать возврата этих миллионов вместе с процентами. В отчете об оценке прямо указано, что финансовое состояние должника рискованное, а его платежеспособность — низкая.

Евгений Рыженьков