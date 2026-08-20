«Подобного тоскливого зрелища болельщики явно не заслужили»

В матчах Кубка России, сыгранных в среду, не обошлось без неожиданностей. «Зенит» одолел «Крылья Советов» только по пенальти, а «Спартак» уступил «Рубину» также в послематчевой серии одиннадцатиметровых. Лишь «Краснодар» подтвердил свой класс, обыграв в основное время московское «Динамо» со счетом 1:0.

«Зенит» и «Спартак» в эти выходные встречаются в рамках чемпионата РПЛ, и казалось, что Кубок России — прекрасная возможность посмотреть на готовность команд перед столь важной встречей. Но нынешний формат второго по значимости турнира страны позволяет тренерам выпускать дублеров, ведь вылететь из Кубка еще нужно постараться. Поэтому «Зенит» в игре с «Крыльями Советов» докатил матч до нулевой ничьей и выиграл по пенальти. Болельщиков, которые пришли в этот день на «Самара Арену», было искренне жаль. Подобного тоскливого зрелища они явно не заслужили.

«Спартак» в матче с «Рубином» в Казани тоже начинал не оптимальным составом, хотя выглядел интереснее. Здесь основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее был «Рубин». К сожалению, дублеры «Спартака» серьезно уступают основе, считает бывший игрок народной команды Эдуард Мор:

«В плане настроя, желания и движения никаких претензий быть не может. Но качество игры оставляет желать лучшего. Естественно, эти футболисты не сыграны, между ними нет той химии, которая обычно есть в команде.

Кроме того, индивидуально игроки, которые сейчас на поле, заметно уступают тем, кого мы обычно видим в стартовом составе».

Теперь посмотрим, как проявят себя основные составы «Спартака» и «Зенита» в очном противостоянии РПЛ в воскресенье. Здесь огня наверняка будет значительно больше. Ну а вишенкой на торте кубковых матчей минувшего дня стала встреча «Динамо» и «Краснодара» в Москве. Кстати, она собрала на стадионе имени Льва Яшина 20 тыс. человек. И если учесть, что все проходило в будний день, это очень неплохой результат. Хотя команды и тут начинали дублирующими составами, что искрометности футболу, конечно, не добавило. При этом стало очевидно, насколько у бело-голубых сильные дублеры. Именно это может помочь «Динамо» претендовать на высокие места, уверен комментатор Роман Нагучев:

«У динамовцев в кои-то веки действительно два состава, каждый из которых можно считать основным. Это команда, которая может бороться за чемпионство именно благодаря глубине состава: она очень хорошая, одна из лучших в нашем чемпионате».

Но в кубковом матче с «Краснодаром» «Динамо» это не помогло. В концовке первого тайма южане провели быструю контратаку и повели в счете. Во втором тайме начались замены у «Динамо», стали появляться игроки основы во главе с Константином Тюкавиным, и порой казалось, что мячу уже просто некуда деваться — только в ворота «Краснодара».

Режиссеры телетрансляции смаковали момент, в котором за голову хватается знаменитый хоккеист Александр Овечкин, который смотрел матч из VIP-ложи. Но счет так и не изменился. Победа «Краснодара» — 1:0. Теперь южанам предстоит сыграть с махачкалинским «Динамо». Вообще, в пятом туре немало ярких вывесок, например ЦСКА — «Локомотив» или московское «Динамо» — «Родина». Но главным матчем этого уикенда, конечно, будет противостояние «Спартак» — «Зенит».

Владимир Осипов