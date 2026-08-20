Подразделение «Золотой короны» в Европе начало процедуру отзыва лицензии

Европейское подразделение платежной системы «Золотая корона» — Koronapay Europe Limited — начало процедуру добровольного отзыва лицензии. Об этом сообщили на сайте компании.

В публикации отмечается, что новые переводы недоступны. Средства, которые были отправлены до этого, можно вернуть через мобильное приложение Korona.

В 21-й пакет санкций Евросоюза против России включили РНКО «Платежный центр» — оператора и расчетный центр «Золотой короны». После этого пользователям банка стали недоступны переводы в другие страны, в том числе в Казахстан и Грузию. Согласно данным на сайте «Золотой короны», из России переводы были доступны лишь в четыре страны – Узбекистан, Турцию, Китай и Кыргызстан.