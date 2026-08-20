Песков назвал путч ГКЧП неотъемлемой частью истории России

Августовский путч ГКЧП 1991 года является неотъемлемой частью истории современной России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, события путча люди оценивают по-разному.

«Это часть нашей истории. Кто-то трактует ее со знаком плюс, кто-то трактует со знаком минус. Но это неотъемлемая часть истории нашей с вами страны»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

20 августа исполняется 35 лет со дня начала августовского путча. В этот день Госкомитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. В Москву ввели войска и бронетехнику. У Белого дома собрались противники комитета, а президент РСФСР Борис Ельцин объявил его действия незаконными. К вечеру 21 августа солдаты были выведены из Москвы. 25 декабря того же года после подписания Беловежских соглашений Горбачев сложил полномочия президента СССР. На следующий день была принята декларация о прекращении существования СССР.