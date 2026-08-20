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Песков назвал путч ГКЧП неотъемлемой частью истории России

Августовский путч ГКЧП 1991 года является неотъемлемой частью истории современной России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, события путча люди оценивают по-разному.

«Это часть нашей истории. Кто-то трактует ее со знаком плюс, кто-то трактует со знаком минус. Но это неотъемлемая часть истории нашей с вами страны»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

20 августа исполняется 35 лет со дня начала августовского путча. В этот день Госкомитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. В Москву ввели войска и бронетехнику. У Белого дома собрались противники комитета, а президент РСФСР Борис Ельцин объявил его действия незаконными. К вечеру 21 августа солдаты были выведены из Москвы. 25 декабря того же года после подписания Беловежских соглашений Горбачев сложил полномочия президента СССР. На следующий день была принята декларация о прекращении существования СССР.

Фотогалерея

Баррикады августовского путча

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После того как Михаила Горбачева блокировали на даче в Форосе за отказ выполнить требования ГКЧП по введению чрезвычайного положения и подписанию союзного договора, поднялись по тревоге и начали выдвигаться в Москву мотострелковые, танковые и десантные части Московского военного округа. Москвичи, несмотря на запрет митингов и демонстраций, начали собираться в центре города

После того как Михаила Горбачева блокировали на даче в Форосе за отказ выполнить требования ГКЧП по введению чрезвычайного положения и подписанию союзного договора, поднялись по тревоге и начали выдвигаться в Москву мотострелковые, танковые и десантные части Московского военного округа. Москвичи, несмотря на запрет митингов и демонстраций, начали собираться в центре города

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

19 августа президент РСФСР Борис Ельцин вышел из здания Верховного совета (Белого дома) и с танка №110 Таманской дивизии обратился к собравшимся демонстрантам с призывом сопротивляться путчистам. В ответ началось строительство баррикад для защиты здания от предполагаемого штурма

19 августа президент РСФСР Борис Ельцин вышел из здания Верховного совета (Белого дома) и с танка №110 Таманской дивизии обратился к собравшимся демонстрантам с призывом сопротивляться путчистам. В ответ началось строительство баррикад для защиты здания от предполагаемого штурма

Фото: Валентин Кузьмин и Александр Чумичев / ТАСС

Все больше людей стекалось в центр Москвы на стихийные митинги

Все больше людей стекалось в центр Москвы на стихийные митинги

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

19 августа на Манежной площади начался стихийный митинг противников ГКЧП под лозунгами «Фашизм не пройдет!», «Свободу!», «Язова, Пуго, Крючкова — под суд!». Вскоре митинг прошел и у здания Моссовета. Военные и милиция не препятствовали акциям

19 августа на Манежной площади начался стихийный митинг противников ГКЧП под лозунгами «Фашизм не пройдет!», «Свободу!», «Язова, Пуго, Крючкова — под суд!». Вскоре митинг прошел и у здания Моссовета. Военные и милиция не препятствовали акциям

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

Обстановка в Москве была напряженной, среди защитников Белого дома циркулировали слухи о возможном начале атаки здания. Строительство баррикад не прекращалось

Обстановка в Москве была напряженной, среди защитников Белого дома циркулировали слухи о возможном начале атаки здания. Строительство баррикад не прекращалось

Фото: Владимир Машатин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По призыву российских властей у Белого дома собирались массы людей, среди которых были представители демократически настроенной общественности, студенческой молодежи, интеллигенции, ветеранов афганской войны

По призыву российских властей у Белого дома собирались массы людей, среди которых были представители демократически настроенной общественности, студенческой молодежи, интеллигенции, ветеранов афганской войны

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

На многотысячном митинге у Белого дома выступил Борис Ельцин. Он сообщил, что руководители России будут круглосуточно находиться в здании

На многотысячном митинге у Белого дома выступил Борис Ельцин. Он сообщил, что руководители России будут круглосуточно находиться в здании

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

Вечером 19 августа 1991 года по телевизору передали пресс-конференцию членов ГКЧП: (слева напрво) Борис Пуго, Геннадий Янаев и Олег Бакланов. На пресс-конференции Геннадий Янавев заявил о прекращении полномочий Михаила Горбачева и введении чрезвычайного положения

Вечером 19 августа 1991 года по телевизору передали пресс-конференцию членов ГКЧП: (слева напрво) Борис Пуго, Геннадий Янаев и Олег Бакланов. На пресс-конференции Геннадий Янавев заявил о прекращении полномочий Михаила Горбачева и введении чрезвычайного положения

Фото: Владимир Мусаэльян и Александр Чумичев / ТАСС

В Москве граждане мешали перемещению военной техники, блокируя дороги троллейбусами и автомобилями

В Москве граждане мешали перемещению военной техники, блокируя дороги троллейбусами и автомобилями

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ  /  купить фото

20 августа страну охватили митинги и забастовки. Около 300 тыс.человек собрались в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Горняки Воркутинского, Северо-Уральского бассейнов начали забастовку, почти половина шахт в Кемеровской области прекратили работу

20 августа страну охватили митинги и забастовки. Около 300 тыс.человек собрались в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Горняки Воркутинского, Северо-Уральского бассейнов начали забастовку, почти половина шахт в Кемеровской области прекратили работу

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

20 августа в 12:00 возле Дома Советов начался митинг, на который собрались несколько десятков тысяч человек. Организаторы митинга — движение «Демократическая Россия» и советы трудовых коллективов Москвы и Московской области. Официально заявленный лозунг митинга — «За законность и правопорядок»

20 августа в 12:00 возле Дома Советов начался митинг, на который собрались несколько десятков тысяч человек. Организаторы митинга — движение «Демократическая Россия» и советы трудовых коллективов Москвы и Московской области. Официально заявленный лозунг митинга — «За законность и правопорядок»

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

По всей Москве распространялись листовки с текстом «Обращения к гражданам России», подписанного 19 августа в 9 часов утра Ельциным, Силаевым и Хасбулатовым: «В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент... Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам... Призываем к всеобщей бессрочной забастовке... Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке правого переворота»

По всей Москве распространялись листовки с текстом «Обращения к гражданам России», подписанного 19 августа в 9 часов утра Ельциным, Силаевым и Хасбулатовым: «В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент... Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам... Призываем к всеобщей бессрочной забастовке... Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке правого переворота»

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

Командиры спецподразделений КГБ СССР «Альфа» и «Вымпел», изучив 20 августа обстановку вокруг Белого дома, пришли к выводу, что штурм повлечет за собой многочисленные жертвы. Начался вывод спецтехники из Москвы

Командиры спецподразделений КГБ СССР «Альфа» и «Вымпел», изучив 20 августа обстановку вокруг Белого дома, пришли к выводу, что штурм повлечет за собой многочисленные жертвы. Начался вывод спецтехники из Москвы

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

Вечером 20 августа колонна боевых машин проследовала к Белому дому и прорвала баррикады у Нового Арбата, что было воспринято как начало штурма, несмотря на сообщения о выводе спецтехники из Москвы

Вечером 20 августа колонна боевых машин проследовала к Белому дому и прорвала баррикады у Нового Арбата, что было воспринято как начало штурма, несмотря на сообщения о выводе спецтехники из Москвы

Фото: Сергей Подлеснов / Коммерсантъ

В ночь на 21 августа в районе Садового кольца и Нового Арбата происходили столкновения между военнослужащими и демонстрантами. В результате конфликта погибли три человека: архитектор проектно-строительного кооператива «Коммунар» Илья Кричевский, участник войны в Афганистане, водитель автопогрузчика Дмитрий Комарь и экономист совместного предприятия «Иком», сын контр-адмирала Владимир Усов

В ночь на 21 августа в районе Садового кольца и Нового Арбата происходили столкновения между военнослужащими и демонстрантами. В результате конфликта погибли три человека: архитектор проектно-строительного кооператива «Коммунар» Илья Кричевский, участник войны в Афганистане, водитель автопогрузчика Дмитрий Комарь и экономист совместного предприятия «Иком», сын контр-адмирала Владимир Усов

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

Столкновение в районе Садового кольца и Нового Арбата стало самым кровавым в истории путча

Столкновение в районе Садового кольца и Нового Арбата стало самым кровавым в истории путча

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ  /  купить фото

Указами президента СССР Михаила Горбачева троим погибшим на пересечении Садового кольца и Нового Арбата посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза «за мужество и гражданскую доблесть, проявленные при защите демократии и конституционного строя СССР»

Указами президента СССР Михаила Горбачева троим погибшим на пересечении Садового кольца и Нового Арбата посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза «за мужество и гражданскую доблесть, проявленные при защите демократии и конституционного строя СССР»

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

Утром 21 августа Москву покинуло большинство введенных в город армейских подразделений

Утром 21 августа Москву покинуло большинство введенных в город армейских подразделений

Фото: Сергей Подлеснов / Коммерсантъ

Среди тех, кто защищал Дом Советов от возможного штурма — Мстислав Ростропович (на фото справа), Андрей Макаревич (объявлен иностранным агентом), Константин Кинчев, Александр Городницкий, Маргарита Терехова, Борис Хмельницкий, Татьяна Друбич, Анатолий Крупнов, будущий террорист Шамиль Басаев и будущий глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом), вице-мэр Москвы Юрий Лужков и его беременная жена Елена Батурина

Среди тех, кто защищал Дом Советов от возможного штурма — Мстислав Ростропович (на фото справа), Андрей Макаревич (объявлен иностранным агентом), Константин Кинчев, Александр Городницкий, Маргарита Терехова, Борис Хмельницкий, Татьяна Друбич, Анатолий Крупнов, будущий террорист Шамиль Басаев и будущий глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом), вице-мэр Москвы Юрий Лужков и его беременная жена Елена Батурина

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

21 августа Борис Ельцин подписал указ об аннулировании всех постановлений ГКЧП. Возле Белого дома начался рок-концерт в честь победы над путчистами

21 августа Борис Ельцин подписал указ об аннулировании всех постановлений ГКЧП. Возле Белого дома начался рок-концерт в честь победы над путчистами

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

22 августа в Москве был объявлен траур по погибшим. На Краснопресненской набережной прошел массовый митинг, в ходе которого манифестанты вынесли огромное полотнище российского триколора, который станет новым российским флагом

22 августа в Москве был объявлен траур по погибшим. На Краснопресненской набережной прошел массовый митинг, в ходе которого манифестанты вынесли огромное полотнище российского триколора, который станет новым российским флагом

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

22 августа Борис Ельцин выступил на митинге на Краснопресненской набережной, на котором объявил о «прекращении деятельности антизаконного комитета по чрезвычайному положению». Завершился вывод спецтехники из Москвы

22 августа Борис Ельцин выступил на митинге на Краснопресненской набережной, на котором объявил о «прекращении деятельности антизаконного комитета по чрезвычайному положению». Завершился вывод спецтехники из Москвы

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

23 августа Борис Ельцин (справа) на сессии Верховного cовета России в присутствии Михаила Горбачева подписал указ о приостановлении деятельности Компартии РСФСР

23 августа Борис Ельцин (справа) на сессии Верховного cовета России в присутствии Михаила Горбачева подписал указ о приостановлении деятельности Компартии РСФСР

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

24 августа в центре Москвы прошли похороны троих погибших защитников Белого дома. Янаев, Крючков, Язов и ряд других путчистов были арестованы

24 августа в центре Москвы прошли похороны троих погибших защитников Белого дома. Янаев, Крючков, Язов и ряд других путчистов были арестованы

Фото: Геннадий Хамельянин / Геннадий Хамельянин / ТАСС

24 августа Михаил Горбачев покинул пост генсека ЦК КПСС. В этот же день о независимости заявила Украина. Продолжив «парад суверенитетов», Молдавия провозгласила независимость 27 августа, Азербайджан — 30 августа, Киргизия и Узбекистан — 31 августа

24 августа Михаил Горбачев покинул пост генсека ЦК КПСС. В этот же день о независимости заявила Украина. Продолжив «парад суверенитетов», Молдавия провозгласила независимость 27 августа, Азербайджан — 30 августа, Киргизия и Узбекистан — 31 августа

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

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После того как Михаила Горбачева блокировали на даче в Форосе за отказ выполнить требования ГКЧП по введению чрезвычайного положения и подписанию союзного договора, поднялись по тревоге и начали выдвигаться в Москву мотострелковые, танковые и десантные части Московского военного округа. Москвичи, несмотря на запрет митингов и демонстраций, начали собираться в центре города

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

19 августа президент РСФСР Борис Ельцин вышел из здания Верховного совета (Белого дома) и с танка №110 Таманской дивизии обратился к собравшимся демонстрантам с призывом сопротивляться путчистам. В ответ началось строительство баррикад для защиты здания от предполагаемого штурма

Фото: Валентин Кузьмин и Александр Чумичев / ТАСС

Все больше людей стекалось в центр Москвы на стихийные митинги

Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

19 августа на Манежной площади начался стихийный митинг противников ГКЧП под лозунгами «Фашизм не пройдет!», «Свободу!», «Язова, Пуго, Крючкова — под суд!». Вскоре митинг прошел и у здания Моссовета. Военные и милиция не препятствовали акциям

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Обстановка в Москве была напряженной, среди защитников Белого дома циркулировали слухи о возможном начале атаки здания. Строительство баррикад не прекращалось

Фото: Владимир Машатин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По призыву российских властей у Белого дома собирались массы людей, среди которых были представители демократически настроенной общественности, студенческой молодежи, интеллигенции, ветеранов афганской войны

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

На многотысячном митинге у Белого дома выступил Борис Ельцин. Он сообщил, что руководители России будут круглосуточно находиться в здании

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Вечером 19 августа 1991 года по телевизору передали пресс-конференцию членов ГКЧП: (слева напрво) Борис Пуго, Геннадий Янаев и Олег Бакланов. На пресс-конференции Геннадий Янавев заявил о прекращении полномочий Михаила Горбачева и введении чрезвычайного положения

Фото: Владимир Мусаэльян и Александр Чумичев / ТАСС

В Москве граждане мешали перемещению военной техники, блокируя дороги троллейбусами и автомобилями

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

20 августа страну охватили митинги и забастовки. Около 300 тыс.человек собрались в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Горняки Воркутинского, Северо-Уральского бассейнов начали забастовку, почти половина шахт в Кемеровской области прекратили работу

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

20 августа в 12:00 возле Дома Советов начался митинг, на который собрались несколько десятков тысяч человек. Организаторы митинга — движение «Демократическая Россия» и советы трудовых коллективов Москвы и Московской области. Официально заявленный лозунг митинга — «За законность и правопорядок»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

По всей Москве распространялись листовки с текстом «Обращения к гражданам России», подписанного 19 августа в 9 часов утра Ельциным, Силаевым и Хасбулатовым: «В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент... Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам... Призываем к всеобщей бессрочной забастовке... Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке правого переворота»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Командиры спецподразделений КГБ СССР «Альфа» и «Вымпел», изучив 20 августа обстановку вокруг Белого дома, пришли к выводу, что штурм повлечет за собой многочисленные жертвы. Начался вывод спецтехники из Москвы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Вечером 20 августа колонна боевых машин проследовала к Белому дому и прорвала баррикады у Нового Арбата, что было воспринято как начало штурма, несмотря на сообщения о выводе спецтехники из Москвы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Подлеснов

В ночь на 21 августа в районе Садового кольца и Нового Арбата происходили столкновения между военнослужащими и демонстрантами. В результате конфликта погибли три человека: архитектор проектно-строительного кооператива «Коммунар» Илья Кричевский, участник войны в Афганистане, водитель автопогрузчика Дмитрий Комарь и экономист совместного предприятия «Иком», сын контр-адмирала Владимир Усов

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

Столкновение в районе Садового кольца и Нового Арбата стало самым кровавым в истории путча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

Указами президента СССР Михаила Горбачева троим погибшим на пересечении Садового кольца и Нового Арбата посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза «за мужество и гражданскую доблесть, проявленные при защите демократии и конституционного строя СССР»

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

Утром 21 августа Москву покинуло большинство введенных в город армейских подразделений

Фото: Коммерсантъ / Сергей Подлеснов

Среди тех, кто защищал Дом Советов от возможного штурма — Мстислав Ростропович (на фото справа), Андрей Макаревич (объявлен иностранным агентом), Константин Кинчев, Александр Городницкий, Маргарита Терехова, Борис Хмельницкий, Татьяна Друбич, Анатолий Крупнов, будущий террорист Шамиль Басаев и будущий глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом), вице-мэр Москвы Юрий Лужков и его беременная жена Елена Батурина

Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

21 августа Борис Ельцин подписал указ об аннулировании всех постановлений ГКЧП. Возле Белого дома начался рок-концерт в честь победы над путчистами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

22 августа в Москве был объявлен траур по погибшим. На Краснопресненской набережной прошел массовый митинг, в ходе которого манифестанты вынесли огромное полотнище российского триколора, который станет новым российским флагом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

22 августа Борис Ельцин выступил на митинге на Краснопресненской набережной, на котором объявил о «прекращении деятельности антизаконного комитета по чрезвычайному положению». Завершился вывод спецтехники из Москвы

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

23 августа Борис Ельцин (справа) на сессии Верховного cовета России в присутствии Михаила Горбачева подписал указ о приостановлении деятельности Компартии РСФСР

Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

24 августа в центре Москвы прошли похороны троих погибших защитников Белого дома. Янаев, Крючков, Язов и ряд других путчистов были арестованы

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС / Геннадий Хамельянин

24 августа Михаил Горбачев покинул пост генсека ЦК КПСС. В этот же день о независимости заявила Украина. Продолжив «парад суверенитетов», Молдавия провозгласила независимость 27 августа, Азербайджан — 30 августа, Киргизия и Узбекистан — 31 августа

Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

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