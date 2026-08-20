ЦБ включил Петербургскую биржу в реестр операторов обмена цифровых активов

Банк России включил «Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу» (SPIMEX) в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

На SPIMEX торгуются нефть и нефтепродукты, природный газ, лесоматериалы, нефтехимическая и другая продукция. Биржа стала шестой организацией, включенной в реестр с начала года, а их общее число увеличилось до 25. Получение статуса оператора информационных систем позволяет выпускать ЦФА для корпоративного сектора и делает инструмент доступным для клиентов биржи. ЦФА выступают цифровым аналогом традиционных ценных бумаг и выпускаются в виде защищенных записей в блокчейн-системе. Они нужны для подтверждения права инвестора на актив.