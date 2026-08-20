Югорчанина судили за прослушку и сбор данных с коммерческой тайной

Городской суд Пыть-Яха назначил 1,5 года условно местному жителю за скрытый сбор сведений, содержащих коммерческую тайну, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Испытательный срок составит год и девять месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следствие установило, что житель купил устройство, с помощью которого можно незаметно записывать разговоры — лицензии или служебных полномочий у него на это не было. Кроме того, в составе группы лиц югорчанин незаконно собирал производственные и экономические сведения, которые составляли коммерческую тайну. Это делалось для получения выгоды без ведома владельца.

Суд признал обвиняемого виновным в нарушении конституционных прав за покупку устройства, а также в незаконном получении коммерческой тайны за сбор конфиденциальных данных без согласия владельца.

Ирина Пичурина