Директоров челябинских компаний подозревают в организации незаконной миграции

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех директоров компаний по подозрению в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным УФСБ, подельники помогали иностранцам незаконно находиться на территории страны, заключая с ними фиктивные трудовые договоры. Силовики устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности сообщников. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в марте этого года Центральный районный суд Челябинска признал виновными директора туристической компании «Вита трэвел» Алексея Ципордея и еще четырех человек в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Двум фигурантам назначили реальные сроки, еще троим — только штрафы.

Виталина Ярховска