Врач из Екатеринбурга избежала наказания за причинение тяжкого вреда пациентке

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор акушеру-гинекологу Фидан Насибовой, из-за неосторожности которой пациентка лишилась возможности забеременеть. Врач признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Установлено, что в мае 2022 года Фидан Насибова по показаниям удалила пациентке правую маточную трубу. В ходе операции врач установила, что левая маточная труба пациентки не имеет патологий. Однако, ненадлежащим образом исполняя свои профессиональные обязанности и без медицинских показаний, врач пересекла левую маточную трубу хирургическим инструментом. В результате женщина потеряла способность к зачатию.

После операции врач внесла в протокол недостоверные сведения об отсутствии патологий левой маточной трубы и не указала факт ее пересечения. О произошедшем пациентка узнала спустя год во время медицинских манипуляций в другом учреждении.

В ходе судебного рассмотрения Фидан Насибова вину не признала, заявив, что не проводила манипуляций в области левых придатков матки. Суд приговорил акушера-гинеколога к двум годам ограничения свободы с запретом на медицинскую деятельность сроком на один год. Однако от назначенного наказания врач освобождена в связи с истечением срока давности.

Полина Бабинцева