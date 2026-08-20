Глава сельского поселения в Самарской области досрочно снят с должности

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения Рысайкино Похвистневского района Валерия Уливанова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации региона 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Срок пребывания Уливанова в должности составил всего четыре месяца — он был избран главой поселения 30 апреля 2026 года. До получения поста руководителя муниципалитета он занимал должности председателя профкома колхоза «Восход» и главы Рысайкинской волости.

Временно исполняющей полномочия руководителя сельского поселения назначена Наталья Ижедерова, занимавшая должность главного специалиста администрации. Она будет исполнять обязанности главы до момента официального вступления в должность нового руководителя, избранного в установленном порядке.

Причины досрочного прекращения полномочий Валерия Уливанова не раскрываются.

Это не первое подобное кадровое решение. Во вторник губернатор Самарской области досрочно прекратил полномочия главы сельского поселения Кинельский Олега Кравченко, который руководил муниципальным образованием с июля 2024 года.

Георгий Портнов