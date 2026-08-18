Губернатор Самарской области отправил в отставку еще одного главу муниципалитета

Полномочия главы сельского поселения Кинельский Олега Кравченко досрочно прекращены. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Временно исполняющей полномочия главы муниципалитета назначена Наталья Захлестина. Она будет занимать пост до вступления в должность вновь избранного главы сельского поселения. Олег Кравченко руководил муниципальным образованием с июля 2024 года.

Георгий Портнов