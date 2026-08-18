Губернатор Самарской области отправил в отставку еще одного главу муниципалитета
Полномочия главы сельского поселения Кинельский Олега Кравченко досрочно прекращены. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Документ опубликован на портале правовой информации.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Временно исполняющей полномочия главы муниципалитета назначена Наталья Захлестина. Она будет занимать пост до вступления в должность вновь избранного главы сельского поселения. Олег Кравченко руководил муниципальным образованием с июля 2024 года.