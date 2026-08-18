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Губернатор Самарской области отправил в отставку еще одного главу муниципалитета

Полномочия главы сельского поселения Кинельский Олега Кравченко досрочно прекращены. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Временно исполняющей полномочия главы муниципалитета назначена Наталья Захлестина. Она будет занимать пост до вступления в должность вновь избранного главы сельского поселения. Олег Кравченко руководил муниципальным образованием с июля 2024 года.

Георгий Портнов