Жительницу Снежинска осудили за гибель пассажира в аварии

Снежинский городской суд признал 21-летнюю местную жительницу виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель пассажира (п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Ее приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Суд установил, что в ночь на 28 марта 2026 года водитель Toyota Mark II, не имея права управления машиной, двигалась по дороге Снежинск — Иткуль в состоянии алкогольного опьянения и на высокой скорости. Она потеряла контроль над движением и врезалась в дерево на обочине. В результате ДТП 20-летняя девушка и 23-летний парень, находившиеся в салоне автомобиля, получили травмы, еще один 22-летний пассажир погиб на месте.

Фигурантке назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права управления транспортными средствами на два года шесть месяцев. Она будет отбывать срок в колонии позже, когда ее дочь достигнет 14 лет. Также с местной жительницы взыскано в счет компенсации морального вреда 1 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска