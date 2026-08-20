FT: Трамп хочет изменить подход американских музеев к освещению истории США

Дональд Трамп и его администрация недовольны тем, как в некоторых ведущих американских музеях освещается история США, пишет Financial Times (FT). Наибольшей критике подвергается Национальный музей американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне. По указу президента в центре Вашингтона установят плакаты с информацией о специальном отчете, где утверждается, что «музей стал жертвой идеологического захвата и акцентирует внимание на рабстве и расовой сегрегации в ущерб прославлению величия страны».

4 июля Белый дом опубликовал 162-страничный доклад под названием «Спасение истории Америки». Там написано о «скрытом антиамериканизме» Национального музея американской истории Смитсоновского института. В докладе подверглись критике несколько экспозиций музея, в том числе о том, что Александр Гамильтон и Бенджамин Франклин владели рабами и поощряли вытеснение коренных американских племен с их территорий.

В докладе также указано, что «руководство музея открыто исповедует идеологическую концепцию, которая не рассматривает американскую историю как единое национальное наследие, а как политический инструмент для разделения и деморализации наших граждан».

Евгений Хвостик