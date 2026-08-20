Вакцина попала под следствие

В сети не утихают обсуждения массовой гибели собак от вакцины «Мультикан-8». Россельхознадзор и прокуратура уже начали проверку производителя препарата. Сначала в соцсетях распространялись заявления о десятках пострадавших питомцев из Ярославской области. Однако сейчас география расширилась, рассказали собеседники “Ъ FM”. Пострадавшие животные могут быть также в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и других городах. «Мультикан-8» производит российская компания «Ветбиохим» уже несколько лет. Проблемы возникли именно с 20-й серией этого комплексного препарата. Вакцину завезли минимум в десять регионов страны. Инъекция должна была защитить собак от чумы, бешенства, коронавируса и аденовирусных инфекций. А в итоге у них поднималась температура, начинались судороги и неконтролируемая агрессия. По данным СМИ, многие животные грызли лапы до крови. А после нескольких дней мучений некоторые животные погибали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Изначально в середине августа о десятках пострадавших питомцев заявляли владельцы из Ярославской области. Но масштаб проблемы может быть гораздо шире, говорит директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин:

«У нас есть информация о нежелательных явлениях из Ярославской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова и ряда других городов. Жалобы поступают на серию 20 вакцины. В целом ничего плохого ни о самой вакцине, ни о производителе сказать не могу. Однозначно утверждать, что это реакция именно на вакцину, мы пока не можем, но обращения носят массовый характер. Представители "Ветбиохима" находятся на местах и забирают пробы».

При этом хозяева пытались помочь своим питомцам. Но безуспешно, рассказал юрист в сфере обращения с животными и руководитель проекта «Егоров и партнеры» Сергей Егоров:

«Мне звонила жительница Рыбинска Ярославской области. Женщина была в шоке: как доказать, что произошедшее стало следствием применения препарата? Абсолютно здоровая собака умерла у нее на руках, мучаясь от сильной боли. Ветеринарные врачи ничего не смогли сделать, обезболивающие не помогали. В итоге собаку пришлось усыпить. Через два дня после введения препарата из ветклиники позвонили и поинтересовались состоянием животного. Раньше такого не было, что уже вызвало у женщины вопросы.

А затем ей сообщили, что партия вакцины якобы была бракованной. Что именно означает эта фраза и почему сделали такой вывод, непонятно».

После сообщений о гибели собак производитель отозвал 60 тыс. доз вакцины из подозрительной серии для повторного контроля качества. Позже компания попросила приостановить использование еще трех серий препарата. В среду собственное расследование начали Россельхознадзор и прокуратура. Проверка займет много времени, а его просто нет, продолжает юрист в сфере обращения с животными Сергей Егоров:

«Здесь вопрос в том, что будут делать Россельхознадзор и прокуратура. От их компетентных и профессиональных действий зависит, чем эта история закончится. Необходимо быстро, оперативно и грамотно провести вскрытие животного. Но где именно это делать, чтобы получить действительно независимый результат? Я сплошь и рядом сталкиваюсь с тем, что у нас документы просто фальсифицируют».

По словам собеседников “Ъ FM”, компания «Ветбиохим» за последние годы более чем в два раза увеличила выпуск вакцин для собак. Так российский производитель покрыл значительную часть дефицита после ухода зарубежных брендов. Инцидент с ветеринарным препаратом несет риски и для человека, отмечает президент Союза кинологических организаций России и ветеринарный доктор Владимир Уражевский:

«В одном регионе еще можно предположить, что причиной могли стать заболевшие животные. Но когда такие случаи происходят в разных регионах, это уже вызывает вопросы. Я был на производстве и видел, как все организовано: используются современные технологии, соблюдаются санитарные нормы. Сначала мы предполагали проблемы с транспортировкой или хранением, но, скорее всего, и это не объясняет происходящее.

Необходимо провести очень серьезное расследование. Если будут защищены собаки, тем самым будут защищены и люди. При контакте человека с зараженным животным через слюну, например при укусе, возникает риск заражения бешенством, а это заболевание не лечится».

В компании «Ветбиохим» пообещали проинформировать о результатах экспертиз вакцины «Мультикан-8». Производитель также выразил «глубочайшие соболезнования» владельцам погибших собак, однако призвал не делать преждевременных выводов.

Ангелина Зотина