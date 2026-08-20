Евгения Болотская стала врио главы Колпнянского района Орловской области

С 20 августа временно исполняющей обязанности главы Колпнянского района Орловской области назначена Евгения Болотская. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков, он же представил кандидатуру на совещании с главами муниципалитетов. Об этом сообщили в облправительстве. Назначение произошло после смерти бывшего главы района Виктора Громова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Колпнянского района Орловской области Фото: сайт администрации Колпнянского района Орловской области

Господин Клычков подчеркнул, что Евгении Болотской предстоит продолжить работу, которую проводил ее предшественник: завершить национальные, региональные и муниципальные проекты, провести подготовку к новому учебному году, обеспечить законность и безопасность во время проведения выборов.

Евгения Болотская родилась 24 декабря 1982 года в поселке Колпна Колпнянского района. Согласно данным сайта администрации Колпнянского района, Евгения Болотская работает там с 2006 года. Свою карьеру она начала с должности ведущего специалиста юридического отдела (с июля 2006-го по июль 2007 года), затем была главным специалистом-юрисконсультом (с июля 2007-го по март 2011 года), начальником отдела по управлению имуществом (с марта 2011-го по июль 2018 года) и первым заместителем главы администрации (с июля 2018-го по декабрь 2020 года). В 2021 году она стала первым заместителем главы администрации района, а с января по октябрь того же года исполняла обязанности главы администрации.

Бывший глава Колпнянского района Виктор Громов, бессменно возглавлявший район на протяжении 30 лет, ушел из жизни 9 августа. Он скончался на 71-м году жизни.

Мария Свиридова