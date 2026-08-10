На 71-м году жизни скончался глава Колпнянского района Орловской области Виктор Громов. Об этом в канале Max сообщил губернатор Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Громов

Фото: со страницы Виталия Кочергина в социальной сети «Вконтакте» Виктор Громов

Фото: со страницы Виталия Кочергина в социальной сети «Вконтакте»

Виктор Громов родился 16 сентября 1955 года в деревне Борисовка Колпнянского района. В 1977 году окончил Орловскую сельскохозяйственную академию (ныне — Орловский государственный аграрный университет) по специальности «Механизация сельского хозяйства». После этого работал директором предприятия по материально-техническому снабжению Колпнянского районного агропромышленного объединения, а также директором совхоза «Нетрубежский». Господин Громов руководил районом 30 лет — впервые он возглавил администрацию в августе 1996 года. В 2008-м ему присвоено звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства».

В региональном правительстве «Ъ-Черноземье» пояснили, что с 6 августа полномочия главы района были возложены на заместителя Виктора Громова — Галину Романову. Кандидатура временно исполняющего обязанности пока не определена.

Кабира Гасанова