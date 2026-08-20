В Германии обвинили создателей рекламы кетчупа Heinz в дискриминации христиан

Зампредседателя партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх раскритиковала производителя кетчупа Heinz из-за рекламной кампании. Покупателям предлагали создать персонифицированные бутылки с кетчупом: на сайте производителя пользователи могли ввести любое имя для печати на этикетке. При этом на сайте не позволили выбрать имя «Иисус», заявила политик.

Однако сервис позволял напечатать на упаковке «Аллах» и «сатана», акцентировала внимание госпожа фон Шторх в Х. Она расценила это как «изощренный метод гонения на христиан».

Кампания по персонализации бутылок кетчупа была запущена в Великобритании и Ирландии, у Heinz нет собственного интернет-магазина в Германии, заявили Bild в компании. В то же время в компании заверили, что обновили функционал сайта, так как их соусы «предназначены для всех». После этого госпожа фон Шторх отметила, что на бутылках стало возможно нанести надпись «Иисус».