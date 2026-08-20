Мэр Бодайбо заявил о дефиците запасов ГСМ и угрозе срыва отопительного сезона

Мэр Бодайбинского района Иркутской области Евгений Юмашев заявил о «стремительном сокращении запасов ГСМ» на местных АЗС. Продаваемое сейчас топливо — остатки резервов, завезенных еще до начала лета, а новых поставок «практически нет».

Господин Юмашев отметил, что, если до конца августа поставки не возобновятся, могут ввести строгие ограничения на отпуск топлива. Оставшиеся запасы пойдут на нужды спецтранспорта, а для обычных автомобилистов топлива может «просто не остаться», предупредил он.

Мэр также сообщил о рисках срыва подготовки к новому отопительному сезону в части закупки и доставки угля в муниципалитеты. По его информации, министерство ЖКХ Иркутской области «не выделяет запрошенные средства», несмотря на обращения администрации Бодайбо. Из необходимых 45 тыс. тонн угля было завезено только 22 тыс. тонн.

В отопительный сезон 2025–2026 годов город Бодайбо столкнулся с крупнейшей коммунальной аварией. 30 января в городе без отопления и водоснабжения остались две школы и около 140 домов, в которых проживают более 1,3 тыс. человек. Последствия аварии устранялись до середины марта, все это время действовал региональный режим ЧС. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в превышении должностных полномочий предъявили мэру города Алексею Ботвину, который с марта находится под домашним арестом. 31 июля он сложил полномочия мэра, его обязанности исполняет глава района господин Юмашев.

Влад Никифоров, Иркутск