Мэр Бодайбо заявил о дефиците запасов ГСМ и угрозе срыва отопительного сезона
Мэр Бодайбинского района Иркутской области Евгений Юмашев заявил о «стремительном сокращении запасов ГСМ» на местных АЗС. Продаваемое сейчас топливо — остатки резервов, завезенных еще до начала лета, а новых поставок «практически нет».
Господин Юмашев отметил, что, если до конца августа поставки не возобновятся, могут ввести строгие ограничения на отпуск топлива. Оставшиеся запасы пойдут на нужды спецтранспорта, а для обычных автомобилистов топлива может «просто не остаться», предупредил он.
Мэр также сообщил о рисках срыва подготовки к новому отопительному сезону в части закупки и доставки угля в муниципалитеты. По его информации, министерство ЖКХ Иркутской области «не выделяет запрошенные средства», несмотря на обращения администрации Бодайбо. Из необходимых 45 тыс. тонн угля было завезено только 22 тыс. тонн.
В отопительный сезон 2025–2026 годов город Бодайбо столкнулся с крупнейшей коммунальной аварией. 30 января в городе без отопления и водоснабжения остались две школы и около 140 домов, в которых проживают более 1,3 тыс. человек. Последствия аварии устранялись до середины марта, все это время действовал региональный режим ЧС. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в превышении должностных полномочий предъявили мэру города Алексею Ботвину, который с марта находится под домашним арестом. 31 июля он сложил полномочия мэра, его обязанности исполняет глава района господин Юмашев.
В течение 2026 года в Бодайбо произошли несколько коммунальных аварий, приведших к длительным отключениям тепла и воды. Так, 30 января 2026 года в городе остановилась работа четырех котельных из-за замерзания водовода, что оставило без тепла и водоснабжения около 200 домов, где проживали более 1,6 тыс. человек. Теплоснабжение удалось восстановить лишь к концу февраля 2026 года.
В марте 2026 года, после снятия регионального режима ЧС, в Бодайбо снова произошли аварии на сетях холодного водоснабжения и котельной, которая подает горячую воду и тепло. В мае 2026 года еще одна коммунальная авария оставила город без централизованного водоснабжения из-за ледохода на реке Витим, что привело к закрытию детских садов и переводу школ на дистанционное обучение.
После аварии 30 января 2026 года было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Мэру города Алексею Ботвину предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, и 4 марта 2026 года Бодайбинский городской суд отправил его под домашний арест.