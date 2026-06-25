Прокуратура оспаривает аванс в 100 млн за строительство дома «Воронеж Град»

Прокуратура Воронежской области обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с иском о признании недействительным дополнительного соглашения №5 от 19 июня 2025 года к муниципальному контракту на строительство многоквартирного дома в поселке Таловая. Ответчиками выступают ООО «Воронеж Град» и администрация Таловского городского поселения. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд принял заявление к производству, следующее заседание назначено на 25 августа. Согласно данным портала госзакупок, речь идет о подряде на строительство дома, который «Воронеж Град» получил как единственный участник конкурса. Компания снизила начальную стоимость контракта на 2 млн руб. — до 337,8 млн руб. Объект должны сдать до конца текущего года. Изначально контрактом не было предусмотрено авансирование подрядчика, однако в допсоглашении, оспариваемом прокуратурой, стороны изменили условия, предусмотрев аванс в размере 101,9 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Воронеж Град» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 1 млн руб. Владельцы — Ольга Локтионова (99,3%) и гендиректор Сергей Репрынцев (0,7%). До 2020 года учредителем компании являлся воронежский бизнесмен Эдуард Сорокин, владелец ГК «Первоград». Выручка ООО за 2025 год составила 1,17 млрд руб., чистая прибыль — 8,4 млн руб.

Вчера «Ъ-Черноземье» писал, что прокуратура Воронежской области в интересах России и «Роскосмоса» оспаривает решение по делу о взыскании 491,1 млн руб. с казанского ООО «Грэйтстрой», бывшего подрядчика АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА).

Ульяна Ларионова