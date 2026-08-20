Минобороны: ВС РФ ударили по пункту радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом

Вооруженные Силы России нанесли удар с помощью беспилотника «Герань-4 сикер» по пункту постоянной дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом. Об этом сообщает Минобороны России. В результате удара цель была успешно поражена, добавили в ведомстве.

Минобороны России ранее сообщило, что ВС РФ нанесли удар по складам ВСУ в портах «Черноморск» и «Южный» в Одесской области. Также министерство отчиталось об ударе по предприятиям военной промышленности, складам и логистическому центру в Киеве и Киевской области.