Москвичи продолжат внедрять транспортную систему в Курской области за 110 млн

Казенное учреждение Курской области «Центр транспортных услуг» заключило контракт на продолжение внедрения интеллектуальной транспортной системы в регионе (ИТС) с московским ООО «Интеллектуальные цифровые дороги» (ИЦД), которое уже получало подобные подряды в регионе. Компания не стала снижать начальную цену соглашения в 110,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Других заявок на аукцион не поступило, поэтому процедуру признали несостоявшейся, а контракт с москвичами заключили как с единственным участником.

Согласно техническому заданию, ИЦД предстоит смонтировать 79 пунктов учета интенсивности дорожного движения (ПУИД). Система должна обеспечить сбор и обработку данных о транспортных потоках для повышения эффективности управления дорожным движением в Курской городской агломерации.

Работы требуется выполнить до 31 октября 2027 года. Гарантия на них составит два года.

По данным Rusprofile, ООО «ИЦД» было зарегистрировано в Москве в июне 2021 года для производства средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных систем. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором и единственным владельцем является Нонна Косенко. В 2025 году выручка составила 251 млн руб., чистая прибыль — 142 млн. Годом ранее показатели равнялись 197 млн и 140 млн руб. соответственно. С 2021 года компания выиграла 25 госконтрактов на 1,1 млрд руб. в сумме. В частности, речь идет о 14 соглашениях с курским областным учреждением «Центр транспортных услуг» на 913 млн руб. в сумме. Они касаются обслуживания пунктов весогабаритного контроля, монтажа дорожных камер, установки и обслуживания оборудования ИТС.

В Курской области интеллектуальная транспортная система внедряется с 2020 года. В 2020–2023 годах на это было потрачено 510 млн руб. В частности, в 2023-м контракт на монтаж оборудования для ИТС за 36,2 млн взяли «Интеллектуальные цифровые дороги».

Алина Морозова