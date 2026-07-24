В Курске создадут интеллектуальную транспортную систему за 110 млн рублей

ОКУ «Центр транспортных услуг» объявило электронный аукцион на монтаж оборудования интеллектуальной транспортной системы Курской городской агломерации с интеграцией в информационную систему заказчика. Начальная цена контракта составляет 110,3 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит смонтировать 79 пунктов учета интенсивности дорожного движения (ПУИД). Система должна обеспечить сбор и обработку данных о транспортных потоках для повышения эффективности управления дорожным движением в Курской городской агломерации.

Гарантийный срок на выполненные работы составит 24 месяца. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 октября 2027 года. Заявки принимаются до 3 августа, итоги планируется подвести 4 августа.

В июне Казенное «Федеральное управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» (УПРДОР) в рамках восьми конкурсов определило подрядчиков по установке инженерно-технических систем транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства в Белгородской и Курской областях. Ими стали московское ООО «ФТК "Интеграция"» и белгородское «Белдорстрой». Общая сумма заключенных контрактов составила 2,3 млрд руб.

Ульяна Ларионова