Вьетнам отменит смертную казнь за наркоторговлю
Правительство Вьетнама предложило отменить смертную казнь за шесть видов преступлений, среди которых наркоторговля и изнасилование несовершеннолетних. Reuters пишет, что это часть пересмотра уголовного кодекса, новый проект которого был представлен Национальной ассамблее.
Министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг заявил, что тем самым в стране сохранится смертная казнь только за государственную измену, убийство, терроризм и производство наркотиков. В 2025 году из этого списка было выведено восемь пунктов, включая растрату и деятельность, направленную на свержение правительства. Как пишет Reuters, некоторые другие изменения в уголовном кодексе Вьетнама вызывают беспокойство правозащитных организаций. В частности, в нем ужесточаются наказания за действия, «нарушающие интересы государства» и «направленные против Коммунистической партии Вьетнама».
Национальная ассамблея обсудит изменения в уголовном кодексе в ближайшее время. Его могут вынести на голосование на следующей сессии парламента, которая начнется в октябре. В случае одобрения парламентом новый уголовный кодекс вступит в силу уже в марте 2027 года.
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Как казнили преступников в разных странах
В декабре 2025 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл консультации с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом в Ханое, в ходе которых обсуждались вопросы координации действий на международной арене и взаимодействия силовых структур. В этом же месяце Сергей Шойгу провёл встречи с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом и премьер-министром страны Фам Минь Тинем, на которых обсуждался весь комплекс двусторонних отношений, с акцентом на решения, принятые Владимиром Путиным и То Ламом.
В апреле 2026 года Национальная ассамблея Вьетнама избрала То Лама президентом страны на пятилетний срок, при этом он также является генеральным секретарём Коммунистической партии. Аналитики Reuters отметили, что такое совмещение двух высших постов может привести к усилению вертикали власти и ускорению принятия решений для экономического развития Вьетнама. То Лам уже занимал оба поста несколько месяцев после смерти Нгуен Фу Чонга в 2024 году и в свой первый срок начал масштабные экономические реформы.