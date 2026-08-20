Вьетнам отменит смертную казнь за наркоторговлю

Правительство Вьетнама предложило отменить смертную казнь за шесть видов преступлений, среди которых наркоторговля и изнасилование несовершеннолетних. Reuters пишет, что это часть пересмотра уголовного кодекса, новый проект которого был представлен Национальной ассамблее.

Министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг заявил, что тем самым в стране сохранится смертная казнь только за государственную измену, убийство, терроризм и производство наркотиков. В 2025 году из этого списка было выведено восемь пунктов, включая растрату и деятельность, направленную на свержение правительства. Как пишет Reuters, некоторые другие изменения в уголовном кодексе Вьетнама вызывают беспокойство правозащитных организаций. В частности, в нем ужесточаются наказания за действия, «нарушающие интересы государства» и «направленные против Коммунистической партии Вьетнама».

Национальная ассамблея обсудит изменения в уголовном кодексе в ближайшее время. Его могут вынести на голосование на следующей сессии парламента, которая начнется в октябре. В случае одобрения парламентом новый уголовный кодекс вступит в силу уже в марте 2027 года.

Яна Рождественская