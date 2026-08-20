X5 закрыла пилотный магазин «Пятерочка Налету» в Петербурге

Единственный магазин сети «Пятерочка Налету» в Санкт-Петербурге прекратил работу. Он находился в бизнес-центре «Трезубец» на улице Ефимова, сообщил в соцсетях основатель Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин. В X5 отказались от комментариев, уточнив только, что это был пилотный проект, пишут «Ведомости».

«Он задумывался как мини-магазин с зоной кафе и акцентом на азиатскую еду, но в итоге проект провалился — он и года не проработал», — отметил господин Лачугин. По его словам, проект не удается реализовать уже второй раз: до этого под названием «Пятерочка Налету» пробовали развивать магазины без продавцов.

При этом в Москве сеть продолжает развиваться. В сентябре 2025 года «Ведомости» сообщали, что в столице работали как минимум три таких магазина. Сейчас точки «Налету» представлены во 2-м Грайвороновском проезде, на Очаковском шоссе, Давыдковской улице, улицах Барклая и Александры Монаховой, а также на Комсомольской площади и Ходынском бульваре.