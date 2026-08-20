Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это заявление вызвало оживленную реакцию в международных СМИ, которые отметили, что попытка нового сближения США и КНДР проходит на фоне тупиковой ситуации в войне с Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Трамп снова заводит роман с Ким Чен Ыном Президент Трамп отличается импульсивностью, и его последняя идея — возобновить ухаживания за северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Возможно, господин Трамп пытается отвлечь внимание от тупиковой ситуации в отношениях с Ираном по поводу Ормузского пролива. Или же он пытается успокоить господина Кима в тот момент, когда запасы и развертывание американского оружия находятся на пределе. В настоящее время США выводят свою последнюю авианосную оперативную группу из западной части Тихого океана, чтобы сменить возвращающийся домой авианосец «Авраам Линкольн». Китай, в свою очередь, рад уходу авианосца «Джордж Вашингтон» из Тихого океана, стремясь убедить страны региона в том, что они не могут рассчитывать на оборону США. Вероятно, Китай не воспользуется этой возможностью для наступления на Тайвань. Но он наращивает агрессивные действия против Тайваня, Японии и Филиппин в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

The Korea Herald (Сеул, Южная Корея) Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в этом году Трамп может возобновить личную дипломатию с Кимом, которая привела к трем двусторонним встречам во время его первого срока. Вопрос в том, ответит ли Ким на инициативу Трампа, учитывая углубление дипломатического, экономического и военного сотрудничества Северной Кореи с Россией и улучшение отношений с Китаем, что снижает потребность Пхеньяна в содействии со стороны США. Ким Ё Чен — влиятельная сестра северокорейского лидера — заявила, что Северную Корею не интересует сокращение учений, но ее слова о том, что у северокорейского лидера все еще «отличные» отношения с Трампом, по-видимому, оставляют открытой дверь для возобновления диалога с Вашингтоном.

The Japan Times (Токио, Япония) Трамп сказал, что встретится с Кимом в этом году Президент США Дональд Трамп сказал, что собирается встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в этом году. Но слова влиятельной сестры Кима, вероятно, охладили порыв Трампа к возобновлению отношений. Внезапное возвращение Северной Кореи в качестве основного фокуса внешней политики (США.— “Ъ”) вызвало рассуждения о том, что Трамп может искать дипломатическую победу в тот момент, когда США столкнулись с проблемами в своей войне в Иране. Трампу предстоит сложная работа, чтобы убедить Кима вернуться за стол переговоров — северокорейский лидер был рассержен, когда Трамп вышел из ядерных переговоров в Ханое в 2019 году, и с тех пор придерживался более жесткой линии в отношении США. Тем не менее режим Кима оставил дверь слегка приоткрытой для возврата к дипломатии.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) «Око за око»: почему Трамп снова сближается с северокорейским лидером Ким Чен Ыном? Президент США Дональд Трамп вновь похвалил лидера обладающей ядерным оружием Северной Кореи, одновременно упрекнув союзников в Сеуле в неспособности помочь Вашингтону в борьбе с Ираном. Это вновь подняло один из самых спорных дипломатических вопросов со времен его первого президентского срока. Он также заявил, что встретится с Кимом в этом году. Эти очевидные шаги навстречу замкнутому северокорейскому лидеру делаются на фоне угроз Трампа понизить уровень отношений Вашингтона с Сеулом. Ранее на этой неделе Трамп приказал Пентагону сократить масштабы военных учений с Южной Кореей, направленных на подготовку к возможной войне с Пхеньяном. В среду Северная Корея заявила, что решение США сократить масштабы военных учений с Южной Кореей не меняет того, что она считает провокационным характером этих учений. Аналитики говорят, что саммит с Ким Чен Ыном, независимо от его исхода, стал бы полезным достижением для Трампа. Особенно в свете того, что непопулярная война против Ирана остается незаконченной, а предвыборное обещание Трампа положить конец войне на Украине не выполнено.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик