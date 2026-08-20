Крымская Евпатория осталась без света
Крымский курортный город Евпатория полностью остался без электроснабжения, также в городе ограничили водоснабжение. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы местной администрации Виталий Оганесян.
«Электроснабжение отсутствует во всем городе, ведутся аварийно-восстановительные работы. Давление в системе водоснабжения низкое, ориентировочно до вечера будем постепенно поднимать его до необходимого уровня»,— написал чиновник в своих соцсетях.
По его словам, водовозки выезжают по заявкам граждан. Он также сообщил, что городские трамваи временно прекратили работу, а детские сады перевели в режим кратковременного пребывания детей.
По информации госпредприятия «Крымэнерго», ночью в результате атаки беспилотников вооруженных сил Украины были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, спровоцировав ограничения подачи электроэнергии по всему Крыму. Наиболее сложная ситуация, по словам специалистов, на северо-западе и востоке полуострова.
По информации властей Симферополя, из-за отсутствия света на заправках часть автобусов не вышли на маршруты в крымской столице. Также было остановлено движение троллейбусов.
20 августа 2026 года в Крыму действуют ограничения подачи электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов после ночной атаки БПЛА, при этом наиболее сложная ситуация наблюдается на северо-западе и востоке полуострова. «Крымэнерго» информировало, что обесточены несколько населенных пунктов Южного, Центрального и Западного энергорайонов, а социальные объекты функционируют по резервным схемам.
За два дня до этого, 18 августа 2026 года, южная часть Крыма также оставалась без света после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на объекты энергоснабжения. В «Крымэнерго» заявляли о сложностях с подачей электричества на северо-западе, востоке и юге полуострова. Еще ранее, 27 июля 2026 года, «Крымэнерго» сообщало об атаках на объекты электроснабжения в Крыму, в результате которых часть населенных пунктов также лишились электроэнергии и были введены локальные ограничения водоснабжения.