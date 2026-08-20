Крымская Евпатория осталась без света

Крымский курортный город Евпатория полностью остался без электроснабжения, также в городе ограничили водоснабжение. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы местной администрации Виталий Оганесян.

«Электроснабжение отсутствует во всем городе, ведутся аварийно-восстановительные работы. Давление в системе водоснабжения низкое, ориентировочно до вечера будем постепенно поднимать его до необходимого уровня»,— написал чиновник в своих соцсетях.

По его словам, водовозки выезжают по заявкам граждан. Он также сообщил, что городские трамваи временно прекратили работу, а детские сады перевели в режим кратковременного пребывания детей.

По информации госпредприятия «Крымэнерго», ночью в результате атаки беспилотников вооруженных сил Украины были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, спровоцировав ограничения подачи электроэнергии по всему Крыму. Наиболее сложная ситуация, по словам специалистов, на северо-западе и востоке полуострова.

По информации властей Симферополя, из-за отсутствия света на заправках часть автобусов не вышли на маршруты в крымской столице. Также было остановлено движение троллейбусов.

Александр Дремлюгин, Симферополь