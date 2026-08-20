Россия нарастила до 51% долю на рынке филе минтая в ЕС
Россия в первом полугодии 2026 года сохранила статус главного поставщика филе минтая в Европейский союз, увеличив свою долю рынка до 51% с 44% за аналогичный период предыдущего года. Такие данные привел Рыбный союз на основе статистики Евростата.
Объем экспорта российской продукции в ЕС вырос на 11%, достигнув 66 тыс. т, а стоимость поставок увеличилась на 34%, до $218 млн.
Поставки американского филе минтая в ЕС за тот же период сократились на 15%, до 46 тыс. т — при снижении общей стоимости на 10%, до $178 млн. Экспорт из Китая уменьшился на 15%, составив 19 тыс. т, общая стоимость осталась на уровне $62 млн.
В 2025 году экспорт российской рыбной продукции в Евросоюз составил 210 тыс. тонн на $831 млн, что стало увеличением на 5,5% в натуральном и на 3,8% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. Мороженое филе минтая составляло основную категорию российского рыбного экспорта в ЕС в 2025 году, формируя 60% поставок в натуральном выражении и 42,7% в деньгах. При этом общий объем экспорта российской рыбной продукции в 2025 году достиг 2,1 млн тонн на $6,1 млрд.
В 2025 году на российское филе минтая в ЕС действовала пошлина, что привело к падению спроса в Европе и снижению его стоимости на европейском рынке на 40% за год. Это было связано с тем, что продукция из США поставлялась без пошлин, а российская облагалась как ввозной европейской, так и вывозной российской пошлиной. Отмена экспортной пошлины с начала 2025 года привела к росту поставок в Европу на 15% до $645 млн.
Начиная с 2022 года в ЕС действуют санкции против ограниченного набора российских морепродуктов, включая икру, но более масштабные ограничения не были согласованы. За 2024 год страны ЕС приобрели у России морепродуктов на €709 млн, при этом крупнейшими импортерами стали Германия, Нидерланды, Польша и Франция. Евросоюз в 2026 году может ввести существенные ограничения на импорт рыбной продукции из России, включая запрет на поставки трески, что потенциально может привести к потере до 13,6% экспортного рынка для российских рыбопромышленников в денежном выражении.