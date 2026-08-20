Россия нарастила до 51% долю на рынке филе минтая в ЕС

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2025 году экспорт российской рыбной продукции в Евросоюз составил 210 тыс. тонн на $831 млн, что стало увеличением на 5,5% в натуральном и на 3,8% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. Мороженое филе минтая составляло основную категорию российского рыбного экспорта в ЕС в 2025 году, формируя 60% поставок в натуральном выражении и 42,7% в деньгах. При этом общий объем экспорта российской рыбной продукции в 2025 году достиг 2,1 млн тонн на $6,1 млрд.

В 2025 году на российское филе минтая в ЕС действовала пошлина, что привело к падению спроса в Европе и снижению его стоимости на европейском рынке на 40% за год. Это было связано с тем, что продукция из США поставлялась без пошлин, а российская облагалась как ввозной европейской, так и вывозной российской пошлиной. Отмена экспортной пошлины с начала 2025 года привела к росту поставок в Европу на 15% до $645 млн.

Начиная с 2022 года в ЕС действуют санкции против ограниченного набора российских морепродуктов, включая икру, но более масштабные ограничения не были согласованы. За 2024 год страны ЕС приобрели у России морепродуктов на €709 млн, при этом крупнейшими импортерами стали Германия, Нидерланды, Польша и Франция. Евросоюз в 2026 году может ввести существенные ограничения на импорт рыбной продукции из России, включая запрет на поставки трески, что потенциально может привести к потере до 13,6% экспортного рынка для российских рыбопромышленников в денежном выражении.