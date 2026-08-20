В Челябинской области средний размер POS-кредита составил 64,3 тыс. рублей

Челябинская область оказалась на 20-м месте среди регионов России по среднему размеру POS-кредитов (такие кредиты дают в магазине или на сайте), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В июле 2026 года на Южном Урале средний размер кредитов составил 64,3 тыс. руб. Это на 3,9% больше, чем в июне: тогда он был 61,9 тыс. руб.

Всего в июле 2026 года средний размер POS-кредитов по России составил 70 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4% (в июне — 67,7 тыс. руб.). Показатель растет третий месяц подряд. В июле 2025 года средний размер был 69,3 тыс. руб.

Алиса Дубинец