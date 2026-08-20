На трассе под Курском отключат камеры из-за штрафов водителям во время атак БПЛА

В Курской области временно отключат камеры видеофиксации на участке федеральной трассы М-2 «Крым» от Медвенского района до границы с Белгородской областью. Такая мера принята для того, чтобы местных водителей не штрафовали за превышение скорости во время атак украинских беспилотников.

Как сообщил депутат местной облдумы Алексей Золотарев, вопрос работы стационарных камер обсуждался на встрече с жителями Обоянского района. Предложение парламентария об отключении камер поддержал оперштаб. «Поскольку здесь ранее пролетали вражеские дроны, водители стараются побыстрее проехать такие отрезки пути, что может привести к превышению разрешенной скорости и штрафам»,— рассказал господин Золотарев на своей странице «ВКонтакте». Депутат предположил, что временное отключение камер сделает передвижение по трассе более безопасным.

Вопрос освобождения жителей приграничных с Украиной регионов от штрафов за нарушения правил дорожного движения поднимается не в первый раз. В 2023 году из-за массовых обстрелов в Белгородской области местное управление МВД отменяло санкции за нарушение скоростного режима. Через год в Курской области прекратили автоматически выписывать штрафы водителям.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».

Сергей Толмачев, Воронеж