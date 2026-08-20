В Екатеринбурге арестовали экс-зампрокурора Железнодорожного района по делу о коррупции

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 12 октября бывшего заместителя прокурора Железнодорожного района Михаила Аникина, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ему предъявлено обвинение в посредничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Заседание проходило в закрытом от прессы режиме. Об этом ходатайствовал следователь, ссылаясь на тайну следствия. Сторона защиты от комментариев отказалась. По версии следствия, Михаил Аникин выступил посредником при передаче взятки в особо крупном размере от представителя бизнеса сотрудникам УФНС, за что налоговиками было вынесено решение об отказе в привлечении предприятия к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Отметим, Михаил Аникин находился в должности заместителя прокурора Железнодорожного района до 20 июля. Сегодня он был уволен.

Издание Е1 ранее сообщало, что показания на Михаила Аникина дал один из высокопоставленных силовиков, который уволился после внимания к нему со стороны правоохранительных органов.

Артем Путилов