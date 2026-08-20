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Прокуратура потребовала возбудить дело в отношении рэпера-иноагента Лигалайза

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова, признан в РФ иноагентом) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным прокуратуры, исполнитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента. Однако артист продолжил распространять сообщения и материалы в соцсетях без соответствующей плашки.

Рэпер уехал за границу спустя полгода после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Сейчас он живет в Литве. Минюст внес Андрея Меньшикова в реестр иноагентов 27 декабря 2024 года.

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