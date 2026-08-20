Голубой тунец впервые в истории массово зашел в прибрежные воды Камчатки

С востока Камчатки начали поступать многочисленные сообщения о вылове тихоокеанского голубого тунца Thunnus orientalis в прибрежных водах Кроноцкого и Камчатского заливов. Об этом сообщили «Ъ» в «КамчатНИРО». Впервые в истории наблюдений тунцы заполонили акваторию Командорских островов.

«Данный вид тунцов обитает в теплых умеренных, субтропических и тропических водах Тихого океана между 52° с. ш. и 50° ю. ш... Вылов тунцов в устьевых зонах рек Жупанова (приблизительные координаты устья 53°40' с. ш.) и Камчатка (приблизительные координаты устья 56°10' с. ш.) показывает проникновение вида на север до 56° с. ш.», — сообщил замруководителя «КамчатНИРО» Александр Бугаев.

В институте отмечают, что основной причиной этого явления может быть прогрев поверхностных вод до показателей теплых умеренных вод (15–20°С), характерных для тихоокеанских акваторий Японских и южных Курильских островов. Подобная ситуация наблюдается в последние 10–15 лет во всем бассейне Северной Пацифики. Это напрямую связано с ростом глобальной температурной аномалии воздуха Земли — глобальным потеплением. При условии сохранения температурной тенденции процесс может приобрести более масштабный и системный характер, считают ученые.

«Тунец – прожорливая рыба, и его массовый сезонный подход может повлиять на численность анадромных видов рыб, например, лососей. А еще вслед за крупным тунцом нередко приходят различные виды акул – эта тенденция уже наблюдается в Приморье. Появление такого крупного хищника, как акула, не сможет не сказаться на обитателях морской акватории Командор, у которых здесь не так много естественных врагов – например, на каланах, сивучах или антурах», — отметил биолог с острова Беринга Сергей Фомин.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский