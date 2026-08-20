Свыше 57 млрд за 10 лет в качестве поддержки получили свердловские предприятия

Фонд технологического развития промышленности Свердловской области за 10 лет помог предприятиям региона реализовать 129 проектов, предоставив совместно с федеральным Фондом развития промышленности льготные пятилетние займы на общую сумму свыше 57 млрд руб., передает областной департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Как сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях, Средний Урал к концу 2025 года вошел в топ-3 среди субъектов России по объему этого вида поддержки. В приоритете у области остаются высокотехнологичные разработки и импортозамещение, модернизация производств и запуск новых линий. Региональный фонд оказывает экспертную помощь более чем 350 свердловским предприятиям.

Одним из получателей поддержки стал Завод медицинских технологий (ЗМТ) в Каменске-Уральском, благодаря чему на предприятии в период пандемии удалось нарастить объемы производства. Он также получил заем на 100 млн руб. на импортозамещение систем для взятия венозной крови. Это позволило нарастить производство одноразовой одежды и белья на 30%, а выпуск вакуумных пробирок для взятия крови — на 82%. В 2025 году завод произвел 99 миллионов пробирок для взятия крови.

Ирина Пичурина