Челябинск вошел в топ-3 городов-миллионников по приросту заведений общепита

В Челябинске количество заведений общепита за последний год увеличилось на 2,8%, подсчитал 2ГИС. Сильнее динамика только в Ростове-на-Дону: там прирост составил 5,2%. В Москве динамика почти незаметна — 0,02%. В остальных городах-миллионниках заведения закрываются.

В сервисе 2ГИС в Челябинске на начало августа нынешнего года зарегистрировано 3,1 тыс. челябинских заведений общепита. Из них 742 являются ресторанами быстрого питания, 173 — ресторанами, 337 — кафе и 170 — кофейнями (2ГИС позволяет регистрировать одно заведение в разных направлениях).

В Челябинске количество ресторанов сократилось на 1,1%, ресторанов быстрого питания — на 3,8%. Зато количество кафе увеличилось на 3,1% — больше, чем в остальных городах-миллионниках. Число кофеен также увеличилось на 3,7%.

Алиса Дубинец