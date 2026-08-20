Спортшкола в Кусе получила новую экипировку в рамках проекта «Чемпионы растут на Урале»

Куса стала третьим этапом реализации социально значимого проекта «Чемпионы растут на Урале. Новый старт» в 2026 году. Местная школа бокса получила профессиональное снаряжение, закупленное при поддержке компании «Интерсвязь». Организатором акции выступила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бархатов, предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь» Фото: Илья Бархатов, предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь»

Проект, инициированный госпожой Ишмуратовой еще в начале 2010-х годов, базируется на принципе адресной помощи: инвентарь закупается исходя из конкретных запросов тренеров. Для нужд кусинских боксеров были переданы профессиональные перчатки, защитные шлемы и мячи для игровых видов спорта.

Председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев подчеркнул стратегическое значение поддержки детских секций.

«Когда Светлана Ишмуратова пришла с предложением помогать юным спортсменам, я сразу понял: это не просто благотворительность, а стратегически верное вложение в будущее. Поддерживая детский спорт сегодня, мы формируем поколение здоровых и целеустремленных людей, которые завтра будут определять развитие нашего региона и всей страны», – отметил господин Вахрамеев.

По его словам, главной целью проекта является вовлечение детей в активный образ жизни и их переключение с виртуальных развлечений на реальные достижения.

Директор кусинской спортшколы Анастасия Мигашкина сообщила, что переданная экипировка соответствует строгим спортивным стандартам, что позволит существенно расширить число участников тренировочного процесса и повысить уровень подготовки к соревнованиям.

Светлана Ишмуратова в ходе визита акцентировала внимание на психологической и материальной поддержке начинающих атлетов.

«Я сама, когда занималась спортом, понимала: иногда ребенку не хватает чуточку внимания или просто возможности купить лыжи, шапочку, те же перчатки. Казалось бы, копеечное дело, но для молодого спортсмена это критически важно», – поделилась она.

Спортсменка провела встречу с воспитанниками школы, в ходе которой дала наставления по соблюдению режима и дисциплины, а также напомнила о необходимости изучения общеобразовательных предметов и иностранных языков для успешных выступлений на международном уровне.

Развитие спортивной инфраструктуры в Кусе является частью системной работы местных властей. Глава округа Юрий Лысяков сообщил, что в районе уже завершена реконструкция стадиона «Олимп» и обновлен стадион «Труд», оснащенный сертифицированным покрытием.

«Спорт формирует у детей не только физическую базу. Он делает их более активными и ответственными людьми. Кроме того, он объединяет: ребята учатся поддерживать друг друга», – резюмировал глава района.

Проект «Чемпионы растут на Урале. Новый старт» охватывает малые города Челябинской области. Ранее в 2026 году аналогичные десанты с передачей инвентаря прошли в Чебаркуле и Златоусте. В планах организаторов и компании «Интерсвязь» – продолжить оснащение региональных спортивных секций необходимым оборудованием для подготовки кадрового резерва российского спорта.