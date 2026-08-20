Спортшкола в Кусе получила новую экипировку в рамках проекта «Чемпионы растут на Урале»
Куса стала третьим этапом реализации социально значимого проекта «Чемпионы растут на Урале. Новый старт» в 2026 году. Местная школа бокса получила профессиональное снаряжение, закупленное при поддержке компании «Интерсвязь». Организатором акции выступила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.
Фото: Илья Бархатов, предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь»
Проект, инициированный госпожой Ишмуратовой еще в начале 2010-х годов, базируется на принципе адресной помощи: инвентарь закупается исходя из конкретных запросов тренеров. Для нужд кусинских боксеров были переданы профессиональные перчатки, защитные шлемы и мячи для игровых видов спорта.
Председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев подчеркнул стратегическое значение поддержки детских секций.
«Когда Светлана Ишмуратова пришла с предложением помогать юным спортсменам, я сразу понял: это не просто благотворительность, а стратегически верное вложение в будущее. Поддерживая детский спорт сегодня, мы формируем поколение здоровых и целеустремленных людей, которые завтра будут определять развитие нашего региона и всей страны», – отметил господин Вахрамеев.
По его словам, главной целью проекта является вовлечение детей в активный образ жизни и их переключение с виртуальных развлечений на реальные достижения.
Директор кусинской спортшколы Анастасия Мигашкина сообщила, что переданная экипировка соответствует строгим спортивным стандартам, что позволит существенно расширить число участников тренировочного процесса и повысить уровень подготовки к соревнованиям.
Светлана Ишмуратова в ходе визита акцентировала внимание на психологической и материальной поддержке начинающих атлетов.
«Я сама, когда занималась спортом, понимала: иногда ребенку не хватает чуточку внимания или просто возможности купить лыжи, шапочку, те же перчатки. Казалось бы, копеечное дело, но для молодого спортсмена это критически важно», – поделилась она.
Спортсменка провела встречу с воспитанниками школы, в ходе которой дала наставления по соблюдению режима и дисциплины, а также напомнила о необходимости изучения общеобразовательных предметов и иностранных языков для успешных выступлений на международном уровне.
Развитие спортивной инфраструктуры в Кусе является частью системной работы местных властей. Глава округа Юрий Лысяков сообщил, что в районе уже завершена реконструкция стадиона «Олимп» и обновлен стадион «Труд», оснащенный сертифицированным покрытием.
«Спорт формирует у детей не только физическую базу. Он делает их более активными и ответственными людьми. Кроме того, он объединяет: ребята учатся поддерживать друг друга», – резюмировал глава района.
Проект «Чемпионы растут на Урале. Новый старт» охватывает малые города Челябинской области. Ранее в 2026 году аналогичные десанты с передачей инвентаря прошли в Чебаркуле и Златоусте. В планах организаторов и компании «Интерсвязь» – продолжить оснащение региональных спортивных секций необходимым оборудованием для подготовки кадрового резерва российского спорта.