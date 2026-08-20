Бак наполовину пуст

Дефицит горючего, лимиты и очереди на заправках — рынок переживает «второй этап напряженной ситуации», признал накануне вице-премьер Александр Новак. Но, по его словам, «уже пошел импорт». Стабилизирует ситуацию и скорый выход из ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов. Речь, вероятно, идет о крупных НПЗ в северо-западном, центральном округах и Поволжье, говорят эксперты. Но они отмечают, что раньше октября рынок едва ли сможет вздохнуть свободно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Мы попали во временную петлю»,— сетуют столичные автовладельцы. С июльского сезона квестов по охоте за горючим до новой волны «напряженности» прошло примерно две недели. На этом фоне киноведы и аналитики по Ирану из соцсетей снова пересели на диван к экспертам по топливу. Но в этот раз риторика приняла «ястребиный» характер — уровень переработки в стране упал ниже критического.

И дефицит бензина в стране гораздо более серьезный, чем оценивают профессиональные аналитики, утверждают пользователи. Эксперты, впрочем, с этим в корне не согласны. За последние две недели производство и переработка бензинов существенно не изменилась. Ситуация остается тяжелой, но не катастрофичной, а виной всему логистика, продолжает независимый аналитик Андрей Дьяченко:

«Даже когда есть резервы, нет возможности быстро доставить все это топливо до потребителей. Поэтому в периоды пикового спроса необходимо вводить дополнительные регуляторные нормы, которые ограничивали бы объем отпуска топлива на АЗС, чтобы за это время можно было привезти новую партию. По-другому исправить ситуацию в текущий момент невозможно.

Даже если частично покрывать дефицит за счет импорта, в корне это ситуацию не изменит».

В июле суммарный объем ж/д поставок белорусского бензина достиг рекордных 207 тыс. т ри месячном потреблении в России порядка 3 млн тонн. Есть и другие поставщики, но даже совокупный импорт из всех стран покрывает около 12% месячного потребления бензина в России, отмечает Forbes. Кроме того, по сообщениям СМИ, в Мурманском порту несколько дней простаивал танкер с индийским горючим, стороны не могли договориться о цене топлива, продолжает руководитель центра анализа сырьевых рынков Института энергетики и финансов Максим Шевыренков:

«Индийский бензин начал поступать уже в июне-июле. Это действительно дорогой бензин, и для Северо-Западного федерального округа, возможно, он необходим. Но Белоруссия остается наиболее оптимальным направлением и по цене, и по логистике. Белорусские НПЗ еще не вышли на максимальные объемы, поэтому поставки оттуда, скорее всего, будут расти. Есть, например, поставки из Марокко, но это, вероятно, будут разовые истории. Возможны и небольшие поставки из Казахстана, но маловероятно, что объем превысит 50 тыс. т в месяц».

Еще одна мера насыщения внутреннего рынка — топливо низкого экологического класса. Но, вероятно, его будут отпускать локально, через независимые НПЗ, отмечают собеседники “Ъ FM”. Открытой статистики по его производству и продаже нет. Кроме того, могут перенести и плановые ремонты НПЗ, допускают эксперты. Июльский дефицит в столице помогли смягчить несколько факторов: частично заработал московский НПЗ, до столицы дошли объемы топлива, переработанного еще в июне. Плюс, к середине месяца спал ажиотажный спрос. Но сейчас эти факторы, видимо, себя исчерпали, говорит директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

«Всплески ажиотажного спроса длятся две-три недели, но могут повторяться. Кроме того, сейчас мы находимся на пике годового сезонного спроса. Если судить по статистике предыдущих лет, высокий спрос сохранится весь сентябрь.

Поэтому, исходя из логики спроса, кризис может продолжаться до конца сентября — начала октября. Дальше все будет зависеть от производственных мощностей».

Ситуация с дизелем, между тем, наоборот, выправляется, говорят эксперты. На АЗС на него не вводят лимитов, и заправиться им можно почти свободно, хотя и не без очередей, признавал глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Екатерина Вихарева