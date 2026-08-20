В аэропорту Владивостока прокомментировали сообщения о пожаре

В аэропорту Владивостока проводится плановая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания терминала А. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани после того, как в СМИ появились сообщения о пожаре в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что авиагавань работает штатно. Рейсы на вылет и прилет обслуживаются по расписанию.

Shot со ссылкой на очевидцев писал, что «о дымящемся самолёте над Владивостоком сообщили очевидцы» и что в аэропорту начался пожар. Telegram-канал при этом отмечал, что дым в небе мог появиться из-за особенностей работы двигателей Ил-18.