На базу МБУ «РЭД» Нижнего Новгорода планируют выделить 152 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода намерена выделить в 2026-2027 годах 152,4 млн руб. на проектирование и размещение здания и устройство склада МБУ «Ремонт и эксплуатация дорог» (РЭД) на улице Салганской. Эту и другие поправки гордума рассмотрит на внеочередном заседании в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

В том числе 45,7 млн руб. расходов планируют заложить в бюджет 2026 года (за счет собственных доходов) и 106,7 млн руб. — в бюджет 2027 года (за счет резервного фонда).

Кроме того, в 2026 году намерены потратить 8,3 млн руб. на ремонт гаражных боксов МБУ «Комбинат ритуальных услуг населению» (КРУН) на той же улице.

Как писал «Ъ-Приволжье», также в рамках текущих изменений планируют направить 42 млн руб. на оформление городского пространства к Новому году.

Галина Шамберина